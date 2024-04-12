Важное 12 апреля 2024, 17:54 Путин указал на востребованность космических технологий Путин: без космических технологий сейчас нельзя решить ни один вопрос РИА «Новости»

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В условиях современности без применения космических технологий невозможно решить ни одну задачу на земле. На это указал президент России Владимир Путин на встрече с участниками 21-й экспедиции на МКС Олегом Новицким и Мариной Василевской.

«Это повышение обороноспособности, современные новые материалы, лекарственные препараты, логистика, передвижение», — отметил глава государства.

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Путин подчеркнул, что применение космических технологий сейчас требуется буквально везде. Поэтому российские власти будут уделять этому особое внимание, добавил Путин.

Он согласился с тем, что на освоение космоса нужны большие финансовые ресурсы. Но Россия работает над этим, есть хорошее движение вперед, добавил Путин. Он напомнил о об успешном запуске ракеты «Ангара» с космодрома Восточный 11 апреля.

«С помощью этой ракеты-носителя будем потом выводить все, что необходимо для создания российской орбитальной станции», — отметил президент.

Детали для ракеты «Ангара» в том числе разрабатывали на предприятии «Энергомаш» в Московской области.