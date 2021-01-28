Банки придумали новые способы защиты россиян от кибермошенников

Российские банки придумали новые методы, чтобы защитить своих клиентов от злоумышленников. Активность мошенников заметно выросла на фоне пандемии и роста использования удаленных сервисов.

В кредитных учреждениях стали пользоваться определителем номера, выявлять подозрительные переводы, и подстраивать приложения под поведение пользователей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные банков из топ-30.

Из-за активизации киберпреступников им пришлось заняться усовершенствованием системы технической защиты и ввести правила использования дистанционных каналов. Кроме того, клиентов теперь информируют о новых видах мошенничества.

По данным Банка России, только в третьем квартале 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, объем украденных средств вырос на 32%. Его общая сумма превысила 2,5 миллиарда рублей.

Какие именно системы по кибербезопасности обязательны для банков, в ЦБ не ответили. Оперативный комментарий насчет стимулирования регулятором развития таких сервисов издание тоже не получило.

Эксперты полагают, что единственным верным способом пресечь кибермошенничество была и остается борьба с утечками данных из кредитно-финансовых организаций.