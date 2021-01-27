Мошенники под видом брокеров атаковали россиян

«Как правило, они подталкивают клиентов открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности „продуктов“, которые такая компания представляет. А затем исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов», — рассказал руководитель управления развития клиентского сервиса ГК «Финам» Дмитрий Леснов.

По его словам, на рынке наблюдается огромный приток новых инвесторов и мошенников это привлекает. В банке «Фридом Финанс» отметили, что активность злоумышленников фиксирует весь финансовый рынок. В качестве каналов коммуникации мошенники используют телефон и электронную почту.

Как отметили эксперты, часто ссылка, которую присылают злоумышленники, напоминает платежное окно настоящих банков или брокеров. Но может отличаться номером лицензии или формой юридического лица. Когда клиент вводит данные карты для пополнения счета, деньги вместе с данными сразу попадают к преступникам.

Руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов рекомендует внимательно изучить, с какой компанией общается клиент. У компании должен быть официальный сайт с данными о выданных лицензиях. Кроме того, проверить действие лицензии можно на сайте Банка России.