Банк раскрыл новую мошенническую схему с обнулением счета на карте

ВТБ в январе отметил рост числа фишинговых сайтов, где предлагается купить билеты на спектакли и концерты. Вместо этого человеку оформляют подписку на мошеннический сайт и списывают с карты денежные средства. Об этом представитель банка сообщил РБК.

Он отметил, что мошенники теперь могут регулировать частоту списания денег.

«С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от пяти до 20 тысяч рублей с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса», — заявил он.

Киберпреступники рассылают ненастоящие объявления при помощи мессенджеров, социальных сетей, электронной почты и сайтов знакомств. Человеку предлагают заполнить платежную форму на сайте, в нее включены персональные данные жертвы, в том числе и номер банковской карты. В результате пользователь Сети, вместо того чтобы купить билет на мероприятие, оформляет подписку на ресурсе с подконтрольными мошенникам аккаунтами.

Ведущий аналитик Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров в разговоре с изданием отметил, что раньше такую схему практически не использовали.

Ранее в МВД заявили, что число преступлений с применением банковских карт, специальных программ и мобильных телефонов в прошлом году резко уменьшилось.