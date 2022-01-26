Число преступлений с применением банковских карт и телефонов в России резко упало

Количество преступлений с применением банковских карт, специальных программ м мобильных телефонов в 2021 году резко упало в России. Это произошло в первые за последние три года. Такие данные МВД привели «Известия».

С 2019 года количество подобных преступлений существенно росло по мере всплеска мошенничества в стране. При этом в прошлом году замедлились и общие темпы роста преступлений с применением информационных технологий. Увеличение составило лишь 1,4%, в то время как в предыдущие годы показатели были двузначными.

Эксперты по кибербезопасности подтвердили тренд на уменьшение подобных типов преступлений. Они подчеркнули, что замедление было ожидаемо. Об этом рассказала руководитель группы аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

«В 2021-м многие компании успели адаптироваться к новым условиям работы, выработать и внедрить меры по защите своих ресурсов. Во второй половине года несколько снизилась активность шифровальщиков, а поскольку сейчас они являются одной из главных угроз, то это сказалось и на общей динамике», — отметила она.

Одновременно с этим в банках уточнили, что количество попыток мошенничества с использованием пластиковых карт, компьютерной техники и мобильной связи стабильно высоко. Однако растет и уровень финансовой грамотности населения. Клиенты банков все чаще распознают уловки мошенников и передают их номера для блокировки.