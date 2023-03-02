Технологии 02 марта 2023, 03:28 Автомобили Ford научат уезжать от должников обратно в автосалон Автомобили Ford будут сами возвращаться в салон после просрочки кредита РИА «Новости»

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Корпорация Ford планирует внедрить в работу систему, которая позволит автомобилям самостоятельно возвращаться в автосалон, если их владельцы не выплатит кредит за машину. Об этом сообщила газета The Times.

Руководство Ford подало документы на изобретение в патентное ведомство Соединенных Штатов. В рамках «многошаговой процедуры удержания» автомобиль начнет посылать водителю сигналы с требованием погасить задолженность. На следующем этапе транспорт будет отключать систему спутниковой навигации, колонки и кондиционер.

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«Если владелец машины проигнорирует и эти меры воздействия, тогда каждый раз, когда он будет садиться за руль, будет активирована звуковая система, которая начнет издавать „непрекращающийся звук“», — отмечено в статье.

В дальнейшем машина будет блокировать владельцу возможность ездить, куда он хочет. Если же владелец авто не прислушается ко всем предупреждениям, тогда автомобиль сам вернется в автосалон или на свалку для утилизации.

Американская компания Ford Motor Company покинула российский рынок в октябре 2022 года. Перед этим автоконцерн продал долю в совместном предприятии с «Соллерсом».