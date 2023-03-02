02 марта 2023, 03:28
Автомобили Ford научат уезжать от должников обратно в автосалон
Автомобили Ford будут сами возвращаться в салон после просрочки кредита
Корпорация Ford планирует внедрить в работу систему, которая позволит автомобилям самостоятельно возвращаться в автосалон, если их владельцы не выплатит кредит за машину. Об этом сообщила газета The Times.
Руководство Ford подало документы на изобретение в патентное ведомство Соединенных Штатов. В рамках «многошаговой процедуры удержания» автомобиль начнет посылать водителю сигналы с требованием погасить задолженность. На следующем этапе транспорт будет отключать систему спутниковой навигации, колонки и кондиционер.
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«Если владелец машины проигнорирует и эти меры воздействия, тогда каждый раз, когда он будет садиться за руль, будет активирована звуковая система, которая начнет издавать „непрекращающийся звук“», — отмечено в статье.
В дальнейшем машина будет блокировать владельцу возможность ездить, куда он хочет. Если же владелец авто не прислушается ко всем предупреждениям, тогда автомобиль сам вернется в автосалон или на свалку для утилизации.
Американская компания Ford Motor Company покинула российский рынок в октябре 2022 года. Перед этим автоконцерн продал долю в совместном предприятии с «Соллерсом».
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