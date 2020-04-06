Астрофизик: российский телескоп зафиксировал возможное пробуждение черной дыры

«В этом есть некий элемент удачи. Наш телескоп просто мог быть направлен в нужное место. К тому же, он очень современный и довольно быстро сканирует большие площади. Это новый российско-германский телескоп рентгеновского диапазона. Объект начал падать в черную дыру и он зафиксировал вспышку газа», — уточнил Замоздра.

По словам эксперта, черная дыра 4U 1755-338 обладает колоссальной массой. Явление, которое удалось заметить, типично для ее поведения.

«Наверное рядом пролетала звезда, которую приливными силами черная дыра разорвала и поглотила по спирали, отчего и возникло свечение. Дыры ведь не светятся сами по себе, а свет излучают попавшие в них объекты, которые завершают свою жизнь ярким фейерверком», — пояснил ученый.

Ранее телескоп ART-XC зарегистрировал вспышку черной дыры, которая не действовала около 20 лет.