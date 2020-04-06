    06 апреля 2020, 15:42

    Астрофизик: российский телескоп зафиксировал возможное пробуждение черной дыры

    Ольга Ситникова

    Астрофизик Сергей Замоздра подчеркнул, что отечественный телескоп мог поймать гибель огромного космического объекта. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    «В этом есть некий элемент удачи. Наш телескоп просто мог быть направлен в нужное место. К тому же, он очень современный и довольно быстро сканирует большие площади. Это новый российско-германский телескоп рентгеновского диапазона. Объект начал падать в черную дыру и он зафиксировал вспышку газа», — уточнил Замоздра.

    По словам эксперта, черная дыра 4U 1755-338 обладает колоссальной массой. Явление, которое удалось заметить, типично для ее поведения.

    «Наверное рядом пролетала звезда, которую приливными силами черная дыра разорвала и поглотила по спирали, отчего и возникло свечение. Дыры ведь не светятся сами по себе, а свет излучают попавшие в них объекты, которые завершают свою жизнь ярким фейерверком», — пояснил ученый.

    Ранее телескоп ART-XC зарегистрировал вспышку черной дыры, которая не действовала около 20 лет.