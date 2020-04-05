Российский телескоп зафиксировал вспышку черной дыры

«В ходе обзора неба российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории „Спектр-РГ“ 1 апреля 2020 года зарегистрировал яркий рентгеновский источник в области центра Галактики. Им оказалась черная дыра 4U 1755-338», — указали в ведомстве.

По данным Роскосмоса, это произошло из-за того, что гравитационное поле черной дыры притянуло новую звезду. Повышение активности было зафиксировано на специальных рентгеновских картах.

Данный объект космического пространства был открыт рентгеновской обсерваторией Uhuru, однако в 1996 году черная звезда «замолчала» и не проявляла признаков активности более двух десятков лет.

Российско-германская обсерватория «Спектр-РГ» отправилась в космос 13 июля прошлого года с космодрома Байконур для сбора данных о миллионах черных дыр, скоплений галактик и остывающих нейтронных звездах.