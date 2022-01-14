Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Компания Apple зарегистрировала личный кабинет на портале Роскомнадзора. Об этом следует из данных на сайте ведомства.

«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», — отмечено в публикации на ресурсе.

Регистрация связана с новым законом о деятельности иностранных лиц в интернете на российской территории. Теперь зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России.

В список компаний, которых касается обнародованное требование, вошли 13 корпораций, в том числе Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber и Spotify. В Госдуме отмечали, что перечень будет пополнятся.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин ранее сообщал, что если компании не успеют открыть представительства РФ в установленный срок, это не значит, что регулятор сразу же применит против них какие-либо меры.