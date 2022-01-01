Закон «о приземлении» IT-гигантов вступил в силу в России

Закон «о приземлении» IT-гигантов, обязывающий иностранные корпорации открывать свои представительства в России, вступил в силу с 1 января. Это касается всех сайтов с посещаемостью выше 500 тысяч человек в сутки, передало РИА «Новости».

Крупные зарубежные IT-корпорации теперь по закону обязаны открывать в России свои филиалы, представительства или учреждать юридическое лицо для взаимодействия с регуляторами.

Закон распространяется в том числе на хостинг-провайдеров и операторов рекламных систем.

Несоблюдение закона может повлечь ограничение доступа к ресурсу или его блокировку.

В список компаний, которых касается это требование, обнародованный Роскомнадзором осенью, вошли 13 корпораций, в том числе Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber и Spotify. Но в Госдуме отмечали, что этот список будет пополнятся.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин ранее сообщал, что если компании не успеют открыть представительства РФ в установленный срок, это не значит, что регулятор будет сразу применять против них какие-то меры.

Ранее российский суд впервые взыскал с Google и Meta оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации.