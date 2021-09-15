Apple сняла с продажи «устаревшие» прошлогодние iPhone

iPhone Xr, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max сняли с продажи в официальном интернет-магазине Apple. Теперь для покупателей доступны презентованные накануне новинки iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Но пока только для предзаказа. В продаже они появятся с 24 сентября.

Из старых моделей в магазине еще пока есть iPhone 12, iPhone SE и iPhone 11.Последний, по версии сервиса «Билайн.Аналитика», стал самым востребованным в России смартфоном от Аpple.

Помимо него, в первую пятерку самых популярных «яблочных» гаджетов попали iPhone 7, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone XR и iPhone 5s, сообщила Lenta.ru. Рейтинг был составлен в преддверии презентации нового поколения iPhone, iPhone Pro и Pro Max. Помимо этого, были представлены новые iPad, iPad mini и Apple Watch 7.

Стоимость новых iPhone 13 mini стартует от 69,9 тысячи рублей, iPhone 13 — от 79,9 тысячи рублей, за на iPhone 13 Pro Max предлагают отдать от 109,9 тысячи рублей. За iPad нужно отдать от 30,9 тысячи рублей, а за iPad mini — от 47,99 тысячи рублей. Цена Apple Watch пока известна только для американского рынка и стартует от 399 долларов (около 29 тысяч рублей).