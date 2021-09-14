Apple показала следующее поколение часов, iPad и iPhone. Главное о новинках

Компания Apple провела презентацию своих новых устройств в Калифорнии. Зрителям показали обновленный iPad, iPad mini и очередную версию Apple Watch. Еще любители «яблочной» техники смогли оценить следующее поколение iPhone, а также iPhone Pro и Pro Max.

iPad и iPad mini

Новый iPad оснастили процессором A13 Bionic, работающим на 20% быстрее предыдущей модели. Устройство работает в шесть раз быстрее, чем какой-либо планшет на Android, утверждают в компании. Пользователи смогут оценить сверхширокоугольную камеру с функцией «в центре внимания», которая нужна для отслеживания находящегося в кадре объекта.

В новых iPad предусмотрели поддержку клавиатур и стилуса Apple Pencil. Дисплей можно будет подстроить под освещение с помощью функции True Tone. Гаджет будет доступен для покупки в серебристом и космическом сером цветах.

Процессор нового iPad mini стал быстрее на 40%. Гаджет поддерживает 5G и имеет дисплей с диагональю 8,3 дюйма. Разработчики решили отказаться от провода для зарядки Lightning, поэтому теперь устройство будет работать с USB-C. Еще планшет получил обновленные стереодинамики. Новый iPad mini представили в пяти цветовых вариантах: космический серый, серебристый, розовое золото, золотой и небесно-голубой.

Стоимость iPad будет начинаться в России от 30 990 рублей. Ценник на iPad mini стартует от 47 990 рублей.

Apple Watch 7

Новая версия Apple Watch будет иметь полноценную клавиатуру для ответов на сообщения. Теперь в устройстве будет доступна функция Т9, а кнопки станут больше. Гаджет стал самым прочным из всех подобных продуктов. Часы можно погружать под воду на глубину до 50 метров, а также им не страшна пыль.

Владельцы Watch 7 получат увеличенную скорость зарядки и увеличенный экран часов, на котором теперь помещается на 50% больше текста. Выбрать можно будет из пяти вариантов цветов. Ремешки от предыдущей модели Apple Watch будут подходить и для новой. Стоимость гаджета была заявлена на презентации от 399 долларов (около 30 000 рублей). Цена в России пока не известна.

iPhone 13 и 13 mini

На презентации показали и долгожданный iPhone 13 вместе с его мини-версией. Устройство оснастили процессором А15 Bionic с шестью ядрами. Благодаря ему смартфон будет работать на 50% быстрее, выполняя до 15,8 триллиона операций в секунду. Дисплей Super Retina XDR решили сделать ярче на 20%, также у гаджета уменьшили челку. Работу аккумулятора увеличили на 2,5 часа по сравнению с iPhone 12. Разница между мини-версиями составила 1,5 часа.

Обновленные iPhone имеют две камеры, расположенные по диагонали. Гаджеты получили широкоугольную камеру, но разрешение осталось прежнее. Одним из главных нововведений стал «кинорежим» (Cinematic Mode). Он позволяет создавать кинематографичные ролики. По словам производителей, новая линейка устройств получила самое крепкое стекло по сравнению со всеми предыдущими моделями.

Желающим приобрести мини-версию iPhone придется выложить за нее от 69 990 рублей. Обычная модель смартфона обойдется в сумму от 79 990 рублей.

iPhone 13 Pro и Pro Max

Внешний вид iPhone 13 Pro напоминает «четверку» из-за металлика по границам корпуса. Челку в обновленном смартфоне также решили уменьшить на 20%. Одной из главных фишек устройства стала технология ProMotion, оптимизирующая экран до 120 герц в случае необходимости.

Размер дисплея iPhone 13 Pro составил 6,1 дюйма, а у Pro Max — 6,7 дюймов. Смартфоны получили три камеры с ультрашироким объективом. Одну из камер оснастили специальной линзой для макросъемки. Записывать видео можно будет в разрешении 4K. Смартфон может делать по 60 кадров в секунду.

Разработчики увеличили время работы аккумулятора. Заряд будет держаться на 1,5 часа дольше у версии 13 Pro. При этом Pro Max будет работать дольше на 2,5 часа. По словам компании, работа аккумулятора станет самой долгой в истории iPhone.

Новые iPhone Pro и Pro Max будут стоить от 99 990 рублей и 109 990 рублей соответственно.

Акции Apple

После завершения презентации акции компании Apple пошли вниз. На американской бирже NASDAQ акции упали на 1,39% к 21:19 по московскому времени. Их стоимость составила 146,91 доллара. Бумаги потеряли 2,97% от максимумов дня.

По данным агентства Bloomberg, акции компании падали в трех из четырех случаев, когда показывали новые линейки гаджетов. В день проведения презентации показатели снижаются уже традиционно.

Источник фото: Apple