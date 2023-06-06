Технологии 06 июня 2023, 04:31 Apple представила новую операционную систему iOS 17 Apple представила новую iOS 17 с обновленным iMessage и горизонтальным режимом для iPhone Pixabay

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Компания Apple презентовала новую операционную систему iOS 17 с обновленным iMessage и горизонтальным режимом для iPhone. Также появились другие новые функции системы, сообщила компания на конференции WWDC 2023.

Обновление мессенджера iMessage заключается в добавлении фильтров для поиска и возможности быстрого перехода к началу диалога. Теперь пользователи смогут расшифровывать голосовые сообщения, отправлять собеседнику свою геолокацию, делиться новыми анимированными стикерами.

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В новую iOS 17 встроена функция выбора фото для контактов как при установке обоев рабочего стола. К изображению можно добавить текст или эмодзи.

Обновлена функция AirDrop, добавлен режим NameDrop. Это даст возможность передавать файлы на другие смартфоны Apple с помощью прикосновения. Анонсирован режим StandBy, при котором iPhone трансформируется в умный дисплей. Его можно будет использовать как прикроватные часы или для отображения любой другой информации в горизонтальном режиме.

Появится новое приложение Journal — личный электронный дневник с функцией добавления записей и фото. Полноценный релиз iOS 17 ожидается осенью вместе с выходом новых iPhone 15.

Ранее сообщалось, что Apple сотрудничает с разведкой США. ФСБ сообщила, что раскрыла операцию американских спецслужб с использованием вредоносных программ, установленных на технику Apple.