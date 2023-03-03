Технологии 03 марта 2023, 23:31 Apple прекратила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России Apple остановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России из-за нехватки деталей Pxhere

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Авторизованные сервисы Apple в России прекратили прием на гарантийное обслуживание MacBook и iPad. Решение приняли из-за нехватки деталей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на службу техподдержки компании. Прием iPhone по-прежнему осуществляется.

«iPad уже не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook. Так как запчастей нет, завоза тоже в ближайшее время не ожидается, поэтому они не принимают устройства», — привело агентства слова консультанта компании.

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Как отмечается, это касается всех моделей MacBook и iPad. Обладателям iPhone боятся нечего. Когда возобновится прием планшетов и компьютеров, собеседник агентства не уточнил.

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Руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин в беседе с «360» предупредил, что технически возможно блокировать гаджеты Apple в России в удаленном режиме. Однако, по его мнению, компания вряд ли решит блокировать уже работающие в России iPhone. Чтобы обезопасить себя от такого варианта развития событий, россияне могут зарегистрировать устройство с помощью зарубежного аккаунта и пользоваться им только с включенным VPN.