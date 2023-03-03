Эксклюзив 03 марта 2023, 12:13 Россиянам подсказали, как можно избежать возможной блокировки iPhone Аналитик Баклушин: избежать блокировки iPhone можно при использовании зарубежного аккаунта Unsplash

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Американская компания Apple вряд ли будет блокировать уже работающие на территории России iPhone. Однако чтобы обезопасить себя от такого варианта развития событий, россияне могут зарегистрировать свое устройство с помощью зарубежного аккаунта и пользоваться им только с включенным VPN. Об этом в разговоре с «360» рассказал руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин.

Эксперт заявил, что технически блокировать гаджеты Apple в России в удаленном режиме возможно.

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«Конечно, технически такое действие возможно. Вспомните, как Apple отключила карты „Мир“ от своей платежной системы или как некоторые другие устройства зарубежного производства превратились в кирпичи», — сказал он.

По его словам, если производитель захочет, то заблокирует технику вне зависимости от того, какая версия iOS у человека стоит на телефоне. Но на такой шаг компания пойдет в одном случае.

«Для защиты своих интересов, в том числе давление на которые может быть оказано со стороны недружественных государств», — подчеркнул Баклушин.

Возможна попытка выдать такую блокировку как противодействие криминальным структурам, а также в свете исполнения санкционной политики Запада, отметил он. Шанс введения такой блокировки аналитик оценил как невысокий, поскольку это ударит по репутации самой Apple. Другие страны могут подумать, что и с ними такое может произойти. Собеседник «360» заявил, что при блокировке устройства пользователь вряд ли что-то сможет сделать.

«Единственный вариант — регистрировать устройство с зарубежным аккаунтом, который можно завести самостоятельно, и пользоваться им исключительно с применением VPN, чтобы устройство не отследили по геолокации», — посоветовал эксперт.

При этом, по его мнению, пока от техники Apple россиянам отказываться не стоит.

Ранее стало известно, что в рамках новых антироссийских санкций США запретили экспортировать в Белоруссию и Россию смартфоны и другие гаджеты стоимостью более 300 долларов. Под это решение подпадают в том числе iPhone, Macbook и iPad, уточнило РИА «Новости».