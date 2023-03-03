03 марта 2023, 12:13
Россиянам подсказали, как можно избежать возможной блокировки iPhone
Аналитик Баклушин: избежать блокировки iPhone можно при использовании зарубежного аккаунта
Американская компания Apple вряд ли будет блокировать уже работающие на территории России iPhone. Однако чтобы обезопасить себя от такого варианта развития событий, россияне могут зарегистрировать свое устройство с помощью зарубежного аккаунта и пользоваться им только с включенным VPN. Об этом в разговоре с «360» рассказал руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин.
Эксперт заявил, что технически блокировать гаджеты Apple в России в удаленном режиме возможно.
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«Конечно, технически такое действие возможно. Вспомните, как Apple отключила карты „Мир“ от своей платежной системы или как некоторые другие устройства зарубежного производства превратились в кирпичи», — сказал он.
По его словам, если производитель захочет, то заблокирует технику вне зависимости от того, какая версия iOS у человека стоит на телефоне. Но на такой шаг компания пойдет в одном случае.
«Для защиты своих интересов, в том числе давление на которые может быть оказано со стороны недружественных государств», — подчеркнул Баклушин.
Возможна попытка выдать такую блокировку как противодействие криминальным структурам, а также в свете исполнения санкционной политики Запада, отметил он. Шанс введения такой блокировки аналитик оценил как невысокий, поскольку это ударит по репутации самой Apple. Другие страны могут подумать, что и с ними такое может произойти. Собеседник «360» заявил, что при блокировке устройства пользователь вряд ли что-то сможет сделать.
«Единственный вариант — регистрировать устройство с зарубежным аккаунтом, который можно завести самостоятельно, и пользоваться им исключительно с применением VPN, чтобы устройство не отследили по геолокации», — посоветовал эксперт.
При этом, по его мнению, пока от техники Apple россиянам отказываться не стоит.
Ранее стало известно, что в рамках новых антироссийских санкций США запретили экспортировать в Белоруссию и Россию смартфоны и другие гаджеты стоимостью более 300 долларов. Под это решение подпадают в том числе iPhone, Macbook и iPad, уточнило РИА «Новости».
Apple
Россия
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