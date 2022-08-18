Apple представит новую линию своих смартфонов IPhone 14 на презентации 7 сентября, сообщило Bloomberg со ссылкой источники. При этом старт продаж планируется на 16 сентября.

Apple, как уточнили в материале, указанную дату не подтвердила, но уже по сложившейся традиции презентация новых моделей iPhone проводится в первой половине сентября. Презентация планируется в онлайн-формате, отмечено в материале.

Вероятно, в этот же день Apple представит новые модели умных часов, iPad и компьютеров Mac. При этом агентство указывает, что презентация некоторых продуктов может состояться позднее — на отдельных мероприятиях.

В новой линии iPhone, как ожидается, не будет модели с экраном 5,4 дюйма. А у базовой модели экран будет в 6,7 дюйма — раньше он был только у Pro-версий.

Также модели Pro оставят без «челки». Вместо нее на экране будет маленькое отверстие для датчиков идентификации, а также «область размером с [дырку от] дырокола», куда поместят камеру.

Передняя камера останется, однако для нее не будет отводиться так много места на передней панели.

На прошлой неделе стало известно, что iPhone 13 mini в российской рознице потерял в цене 20%. Если на старте продаж за смартфон нужно было отдать 69 990 рублей, то сейчас приобрести его в интернет-магазинах можно за 50–55 тысяч рублей.