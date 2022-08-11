Цена Apple iPhone 13 mini значительно снизилась в России

Цена смартфона Apple iPhone 13 mini в российской рознице снизилась на 20%. Об этом сообщили на сайте Hi-Tech Mail.Ru.

На старте продаж телефон стоил 69 990 рублей, сейчас же его цена в интернет-магазинах — 50-55 тысяч рублей. Рекордное предложение — 50 250 рублей.

iPhone 13 mini впервые представили в 2021 году. По предварительным данным, из-за непопулярности у покупателей он станет последним представителем линейки mini от компании Apple.

В начале августа в России также подешевел iPhone 13 Pro. С сентября 2021 года его цена упала от 100 тысяч рублей до 75 тысяч.

На смену mini, по данным инсайдеров, должен прийти iPhone 14 Max. Вот только в СМИ появились подозрения, что производитель смартфонов Аррlе может отложить презентацию iPhone 14 из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В то же время зарядные устройства для iPhone стали стоить дороже в 1,5 — 2,5 раза. Причиной подорожания эксперты назвали снижение спроса и отсутствие конкуренции на рынке.