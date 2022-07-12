Apple пообещала защитить владельцев iPhone от шпионажа

Американский IT-гигант Apple представил экстремальный режим безопасности Lockdown Mode. Барьер от шпионов запустят в ближайшее время для операционных систем iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura, сообщили «Известия».

Этой разработкой инженеры Apple занялись после шпионских атак со стороны израильской компании NSO Group. В Купертино полагают, что атаки были нацелены на влиятельных людей — политиков, журналистов.

Lockdown Mode значительно замедляет работу гаджета и ограничивает его функциональность. Режим сложно назвать удобным, но он эффективен для обеспечения цифровой безопасности.

Ранее сообщалось о подорожании зарядных устройств для iPhone. Ритейлеры продают их почти за пять тысяч рублей.