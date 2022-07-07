Зарядные устройства для iPhone подорожали в 2,5 раза

Зарядные устройства для iPhone стали стоить дороже в 1,5-2,5 раза. Причиной подорожания эксперты назвали снижение спроса и отсутствие конкуренции на рынке.

Раньше зарядное устройство на 20 ватт можно было купить на сайте Apple и у официальных ритейлеров за 1990 рублей. Теперь за нее просят от 3490 до 4499 рублей. Такие цены оказались в «Связном» и Re: Store, написали «Известия».

«Причина высоких цен на оригинальные аксессуары в том, что на рынке практически нет конкуренции со стороны „серых“ магазинов. Никто не спешит ввозить зарядки, чтобы перепродавать тут с микроскопической прибылью», —пояснил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Еще одной причиной увеличения стоимости зарядных устройств стало падение спроса на них. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, аксессуары к iPhone активно скупали в 2021 году. Теперь продавцам приходится повышать цены, чтобы заработать на продаже зарядок. Недополученную прибыль они компенсируют за счет большой наценки на свой товар. Причем цены выросли не только на зарядные устройства, но и на другие аксессуары Apple.