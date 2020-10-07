Apple покажет новинки 13 октября

Apple проведет еще одну осеннюю презентацию, мероприятие состоится 13 октября. Как ожидается, компания покажет новые iPhone.

Обычно новые смартфоны Apple представляет в сентябре. В этом году на сентябрьской презентации зрители увидели планшеты iPad и умные часы Apple Watch последнего поколения, также там представили единую подписку на все сервисы компании. Источники в разных изданиях сообщали, что показ iPhone решили перенести на октябрь.

Журналистам разослали приглашения на онлайн-презентацию, которая пройдет 13 числа. Мероприятие стартует в 20:00 по московскому времени.

Слоган презентации Hi, Speed буквально означает «привет, скорость». Также он созвучен сочетанию high speed — «высокая скорость». Для российского рынка слоган звучит как «Новости скорости».

Помимо производительности новых iPhone это может намекать на поддержку сетей 5G и более быструю беспроводную зарядку, считают эксперты.

По данным AppleInsider, компания представит линейку из четырех смартфонов: iPhone 12 в двух вариантах (с экраном 5,4 и 6,1 дюйма), а также два iPhone 12 Pro (6,1 и 6,7 дюйма).