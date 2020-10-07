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    07 октября 2020, 01:49

    Apple покажет новинки 13 октября

    Кирилл Фролов

    Apple проведет еще одну осеннюю презентацию, мероприятие состоится 13 октября. Как ожидается, компания покажет новые iPhone.
    Apple покажет новинки 13 октября

    Обычно новые смартфоны Apple представляет в сентябре. В этом году на сентябрьской презентации зрители увидели планшеты iPad и умные часы Apple Watch последнего поколения, также там представили единую подписку на все сервисы компании. Источники в разных изданиях сообщали, что показ iPhone решили перенести на октябрь.

    Журналистам разослали приглашения на онлайн-презентацию, которая пройдет 13 числа. Мероприятие стартует в 20:00 по московскому времени.

    Слоган презентации Hi, Speed буквально означает «привет, скорость». Также он созвучен сочетанию high speed — «высокая скорость». Для российского рынка слоган звучит как «Новости скорости».

    Помимо производительности новых iPhone это может намекать на поддержку сетей 5G и более быструю беспроводную зарядку, считают эксперты.

    По данным AppleInsider, компания представит линейку из четырех смартфонов: iPhone 12 в двух вариантах (с экраном 5,4 и 6,1 дюйма), а также два iPhone 12 Pro (6,1 и 6,7 дюйма).

    Новости SMI.FM