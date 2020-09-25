Раскрыто название самого компактного iPhone 12

Веб-сайт опубликовал снимки упаковки чехлов для новых смартфонов от Apple. На них представлены четыре модели — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Диагональ экрана у первого смартфона составит 5,4 дюйма, у второго и третьего — 6,1, а последний получит 6,7-дюймовый экран.

О компактном смартфоне в новой линейке iPhone говорили давно, написал сайт NEWS.ru. Название mini совпадает с тем, как в компании обозначают уменьшенные гаджеты. Например, планшет iPad mini.

Самый маленький из ныне выпускаемых смартфонов Apple — iPhone SE (2020) с диагональю дисплея 4,7 дюйма.

Презентация новых iPhone в 2020 году задерживается, на традиционном сентябрьском показе Apple их не показали. Ожидается, что смартфоны представят в середине октября.