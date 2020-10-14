Apple подняла цены на свою технику в России

Некоторые продукты Apple в России подорожали. Корпорация подняла на них цены после того, как 13 октября презентовала новые модели iPhone.

На изменения в стоимости гаджетов от американской компании обратило внимание издание TJournal. Например, за беспроводные наушники второго поколения AirPods с обычным футляром теперь придется выложить 15 990 рублей. Раньше они обошлись бы в 13 490.

На четыре тысячи больше — 19 990 рублей — стоят AirPods с беспроводным зарядным футляром. За AirPods Pro в магазинах просят 24 990 рублей вместо 20 990. Ценник на отдельный футляр для наушников достиг 7990 рублей (раньше стоил 6590).

Дороже стала и приставка Apple TV 4K. Ее базовая версия с 32 гигабайтами памяти теперь продается за 16 990 рублей вместо 13 490. За устройство с 64 гигабайтами просят уже 18 990 рублей, хотя раньше оно стоило 14 990 рублей.

Чехол-аккумулятор Smart Battery Case, предназначенный для iPhone предыдущего поколения, вырос в цене более чем на две тысячи — до 13 900 вместо 11 176 рублей.

Не исключено, что цены на продукцию Apple выросли из-за ослабления рубля по отношению к евро и доллару. Остальные «яблочные» гаджеты пока стоят столько же.

Накануне в Apple презентовали четыре новые модели iPhone, которые поддерживают формат 5G. Их продажи в России стартуют с конца октября — первой половины ноября.