Apple представила iPhone с 5G. Насколько актуальна функция для россиян?

Сейчас для российских пользователей сети 5G не совсем актуальны, но, как показывает практика внедрения сотовых сетей различных поколений, в России все-таки сети появляются достаточно оперативно. Об этом рассказал главный редактор портал BigGeek.Ru Николай Николаев.

«Я думаю, что в течение года, может быть двух, мы увидим соответственно покрытие сетей 5G и действительно iPhone и другие поддерживающие 5G сети устройства смогут доставлять контент совершенно иного уровня, иного разрешения», — отметил Николаев в разговоре с «360».

Он также добавил, что это «действительно изменит наше восприятие смартфона и нашу коммуникацию с программным обеспечением».

Николаев также отметил, что представленный смартфон можно назвать новой генерацией iPhone. По словам Николаева, поддержка сетей пятого поколения сможет принести огромное количество возможностей будущим пользователям.

Apple ранее провела вторую за осень презентацию новой техники. В этот раз поклонникам «яблочной» продукции показали сразу четыре новые модели и мини-версию умной колонки. Коротко о главных анонсах — в материале «360».