«Грязь, крысы и антисанитария». Рабочие фабрики Apple в Индии пожаловались на невыносимые условия труда

Рабочие фабрики Apple в Индии вышли на массовый протест из-за плохих условий труда. Как сообщил The Times, причиной бунта стало лопнувшее терпение людей из-за того, что они вынуждены трудиться в месте, где нет канализации, и обедать на кишащих крысами кухнях.

Город Шриперумбудур, где расположена фабрика, накрыла волна протестов. Несколько сотен рабочих вышли на марш по главной дороге города, где потребовали улучшить им условия работы. Отмечается, что после ужина на фабрике в середине декабря более 150 человек отправились в больницу с диареей, а еще 100 нуждались в лечении от дизентерии.

Меры вызвали реакцию: тайваньская компания Foxconn, владеющая производственным комплексом, остановила его работу с 18 декабря. Руководство обещало улучшить ситуацию, но ничего не сделало.

Как сообщил корреспондент с места событий, работники проживают на фабрике в помещениях без окон, без доступа к канализации и воде. Они зарабатывают около 100 евро в месяц — меньше, чем горничная. В рационе у людей лишь гнилые овощи и отравленный долгоносиком рис. В пище зачастую обнаруживались черви, но руководство ничего не предприняло.

Напомним, в России с 1 января вступил в силу закон об обязательном открытии представительства зарубежных IT-компаний на территории РФ. Это касается всех сайтов с посещаемостью выше 500 тысяч человек в сутки.