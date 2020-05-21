Apple обновила ПО для iPhone в условиях COVID-19

Американская компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 13.5, которая упросит пользование смартфонами iPhone в условиях ограничительных мер из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как сообщило РИА «Новости», новая версия ПО уже доступна для скачивания. Так как технология распознавания лица Face ID не может считать лицо хозяина, если оно прикрыто медицинской маской, компания решила эту проблему за счет введения новой функции. Если сделать жест «смахивание» вверх на заблокированном экране, включится система ввода пароля.

Кроме того, обновленное ПО позволяет использовать приложения, отслеживающие возможный контакт пользователя с новой FaceTime для нескольких собеседников.

После того, как Apple отказалась предоставлять правительству на постоянной основе данные своих устройств, генпрокурор США Уильям Барр обвинил корпорацию в сотрудничестве с властями России и Китая.