Американская компания Apple решила не продавать в России новый iPhone SE, а также другие гаджеты из весенней презентации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник на рынке смартфонов.

По словам собеседника агентства, на российском рынке не будут продавать новые iPhone SE, Mac Studio и обновленный iPad Air. В других странах приобрести iPhone SE можно уже с 18 марта.

Как отметил источник, компания приостановила поставки новых девайсов в Россию, но полностью с рынка не ушла. Для российских пользователей до сих пор открыт магазин приложений AppStore и доступны обновления iOS. Также Apple продолжает оказывать сервисные услуги для россиян.

Несмотря на отсутствие официальных продаж, новый iPhone SE уже появился на российских сайтах с объявлениями. Продавцы предлагают приобрести гаджет за сумму от 70 до 150 тысяч рублей. По их словам, смартфоны они будут заказывать из США, Европы, Казахстана и Китая. Один из авторов объявлений заявил, что начнет продавать iPhone SE с 25 марта.

Компания Apple представила новые устройства на презентации 8 марта. Среди новинок оказались третья версия бюджетного смартфона iPhone SE и iPad Air.