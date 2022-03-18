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    18 марта 2022, 00:39

    Apple не будет продавать новый iPhone SE в России — СМИ

    ТАСС: Apple не будет продавать iPhone SE и другие новинки весенней презентации в России

    Дарья Бунякова

    Американская компания Apple решила не продавать в России новый iPhone SE, а также другие гаджеты из весенней презентации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник на рынке смартфонов.

    Apple не будет продавать новый iPhone SE в России — СМИ

    По словам собеседника агентства, на российском рынке не будут продавать новые iPhone SE, Mac Studio и обновленный iPad Air. В других странах приобрести iPhone SE можно уже с 18 марта.

    Как отметил источник, компания приостановила поставки новых девайсов в Россию, но полностью с рынка не ушла. Для российских пользователей до сих пор открыт магазин приложений AppStore и доступны обновления iOS. Также Apple продолжает оказывать сервисные услуги для россиян.

    Несмотря на отсутствие официальных продаж, новый iPhone SE уже появился на российских сайтах с объявлениями. Продавцы предлагают приобрести гаджет за сумму от 70 до 150 тысяч рублей. По их словам, смартфоны они будут заказывать из США, Европы, Казахстана и Китая. Один из авторов объявлений заявил, что начнет продавать iPhone SE с 25 марта.

    Компания Apple представила новые устройства на презентации 8 марта. Среди новинок оказались третья версия бюджетного смартфона iPhone SE и iPad Air.