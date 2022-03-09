Apple провела первую презентацию 2022-го года. Больше всего удивили цены

Компания Apple провела свою первую презентацию 2022 года. Среди новинок оказались третья версия бюджетного смартфона iPhone SE и iPad Air. Оба девайса поддерживают связь 5G. Кроме того, компания модернизировала стационарный компьютер Mac Studio c новым чипом M1 Ultra, а также Монитор Studio Display. Презентация прошла под лозунгом «Пиковая производительность».

Современность в старом корпусе

Третье поколение iPhone SE компания поместила в корпус восьмой версии классического смартфона, практически, сохранив традицию. Вторая версия выпускалась в таком же корпусе. Но главное отличие в современной начинке.

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В новой версии сохранился небольшой дисплей и толстые (по сравнению с другими моделями) рамки. Но сам корпус получил защиту в виде стекла Ceramic Shield, как в iPhone 13, а также защиту от влаги и пыли. Производительность работы обеспечит новый чип, А15 Bionic.

Также пользователям доступна связь 5G, чего ранее у бюджетных версий не было. Кроме того, новый аппарат получил улучшенные камеры. Модель представлена в трех цветах: черный, белый, красный.

Apple продолжила традиции добавлять к прошлогодним iPhone новые цвета. На этот раз iPhone 13 и 13 Pro получили зеленые корпуса.

Источник фото: Youtube.com

Новый iPad Air оставили в классическом корпусе, но серьезно улучшили внутреннее содержание. За техническую часть планшета отвечает чип M1 от прошлогоднего iPad Pro, качественные съемки обеспечит камера Center Stage, появившаяся впервые в прошлогодних iPad.

Источник фото: Youtube.com

Планшет также поддерживает 5G. Объем памяти составляет 64 или 256 гигабайт. Новый iPad Air получил пять цветов: голубой, серый, розовый, фиолетовый, песочный. Из недостатков: у планшета нет Touch ID или Face ID. Работает он только по жесту руки. В США поступит в продажу с 18 марта, его стоимость будет начинаться от 599 долларов.

Неожиданные новинки

На презентации Apple представила свой новый процессор M1 Ultra, предназначенный для стационарных компьютеров. Пока это самый мощный чип, разработанный компанией после ее отказа от процессоров Intel в пользу собственных компонентов.

Источник фото: Youtube.com

Фактически, это объединенные в один процессоры M1 Max, которые установлены в последних версиях iPhone Pro. Ultra поддерживает до 128 гигабайт объединенной памяти и восемь раз быстрее, чем M1.

Именно процессор M1 Ultra отвечает за работу нового стационарного Mac Studio. Получилось нечто среднее между Mac mini и Mac Pro, но намного мощнее.

В полностью алюминиевом корпусе кроме нового чипа есть графический процессор на 64 ядра и до 128 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, внутри есть гнезда для наращивания накопителей до восьми терабайт. Apple пообещала, что новый Mac Pro с новым процессором Silicone появится позже.

Источник фото: Youtube.com

К Mac Studio можно подключить до четырех мониторов и один 4-К телевизор, есть четыре порта ThunderBolt 4, порт Ethernet 10 ГБ, 2 порта USB-A, HDMI и разъем для наушников, спереди два USB-C порт. Компьютер поддерживает Wi-Fi шестой серии и Bluetooth 5. В продаже в США появится также 18 марта, при этом стоимость будет зависеть от процессора: цены на устройство с M1 Max начнутся от 1999 долларов, а на компьютер с M1 Ultra — от 3999 долларов.

К новому компьютеру Apple подготовила монитор Studio Display диагональю 27 дюймов. Он поддерживает картинку 5К, имеет четыре порта ввода-вывода и впечатляющую систему из шести динамиков, микрофона и камеры в 12 мегапикселей. Его стоимость стартует от 1599 долларов.