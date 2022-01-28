Apple добавила возможность разблокировки лицом в маске

Компания Apple добавила в новую версию iOS возможность разблокировать устройства по лицу в защитной маске. Функция появится в версии ПО 15.4, написал сайт о технологиях Mac Rumors.

Обладателей устройств предупредят, что Face ID для полного лица будет безопаснее, чем его вариация для лица с маской, но желающие смогут выбрать этот режим. Для аутентификации пользователей программа будет считывать особенности области вокруг глаз. Функция также будет работать с очками, если они не солнцезащитные.

Авторы статьи предположили, что, скорее всего, функция будет доступна только на новых моделях iPhone, начиная от 12-й, но использовать его можно будет для проведения операций по Apple Pay и в других приложениях.

Пока вышла только бета-версия нового обеспечения для устройств Apple, она предназначена для разработчиков, которые должны будут ее протестировать. Также в iOS внесли и многие другие функции — например, возможность универсального управления устройствами с одной клавиатуры.

Информация о том, что устройства Apple можно будет разблокировать с помощью лица в маске, появилась еще в 2021 году. Тогда стало известно, что для разблокировки девайсов понадобятся часы Apple Watch с актуальным обновлением.