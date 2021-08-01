Apple удалила из AppStore приложение для знакомств антипрививочников Unjected

Компания Apple удалила из своего магазина приложений AppStore программу для знакомств невакцинированных людей Unjected. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Unjected опубликовала фото письма от компании Apple. В нем указано, что работа приложения не соответствует правилам магазина: создатели неправильно отнеслись к пандемии коронавируса, когда разрабатывали концепцию.

В Unjected сочли, что Apple применила к их приложению цензуру. Создатели программы написали, что ее удалили из-за репутации места, где люди могут выражать свою медицинскую свободу. Платформа отметила, что теперь планирует работать над собственным сайтом, который ни одна из компаний отключить уже не сможет. На данный момент страница приложения в Instagram недоступна.

Приложение Unjected было запущено совсем недавно — только в мае этого года. Оно позиционировало себя как платформа для знакомств. Там можно создавать собственный профиль, отправлять свои реакции другим людям и переписываться с пользователями. На момент удаления из магазина у приложения было около 18 тысяч загрузок.

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