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    01 августа 2021, 03:08

    Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона

    Ирэна Вороник

    При продаже или утилизации смартфона стоит удалить с него все данные предыдущего владельца, включая фото и прочие файлы. Как рассказал агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, стереть все сведения не всегда может быть простой задачей.

    Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона

    Эксперт отметил, что особые трудности могут возникнуть у владельцев телефонов на платформе Android. При формальном удалении файлов с гаджета на самом деле информация остается. Ее можно восстановить при помощи специальных программ.

    Перед тем, как удалять все данные с Android-смартфона, лучше сначала сделать резервную копию, а потом зашифровать ее при помощи меню настроек. Эта функция может находиться в разделах «Безопасность» или «Приватность».

    Для владельцев iPhone стереть все данные значительно проще. Нужно удалить устройство из приложения «Локатор», произвести сброс настроек и проверить, что телефон больше не привязан к аккаунту в iCloud.

    Ранее эксперты рассказали, как продлить жизнь смартфона до 20 или даже 30 лет. Они подчеркнули, что указанный при покупке срок работы телефона говорит только о том, когда на нем перестанут обновляться данные.