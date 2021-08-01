Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона

При продаже или утилизации смартфона стоит удалить с него все данные предыдущего владельца, включая фото и прочие файлы. Как рассказал агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, стереть все сведения не всегда может быть простой задачей.

Эксперт отметил, что особые трудности могут возникнуть у владельцев телефонов на платформе Android. При формальном удалении файлов с гаджета на самом деле информация остается. Ее можно восстановить при помощи специальных программ.

Перед тем, как удалять все данные с Android-смартфона, лучше сначала сделать резервную копию, а потом зашифровать ее при помощи меню настроек. Эта функция может находиться в разделах «Безопасность» или «Приватность».

Для владельцев iPhone стереть все данные значительно проще. Нужно удалить устройство из приложения «Локатор», произвести сброс настроек и проверить, что телефон больше не привязан к аккаунту в iCloud.

Ранее эксперты рассказали, как продлить жизнь смартфона до 20 или даже 30 лет. Они подчеркнули, что указанный при покупке срок работы телефона говорит только о том, когда на нем перестанут обновляться данные.