Обновление Аndrоid «убило» аккумуляторы смартфонов Xiaomi

Как уточнили владельцы телефонов, неприятность произошла из-за обновления их аппаратов после релиза оболочки MIUI 11.0.4.0 с Android 10. Как рассказали пользователи, ели раньше активном режиме их телефоны работали по 10 часов и более, то сейчас зарядки едва хватает на шесть часов и даже меньше. Заряд тает на глазах, жалуются владельцы Mi 9T.

Посовещавшись, пользователи пришли к мнению, что нужно отключить автозапуск большинства приложений. Это снижает расход аккумулятора, но в корне проблему не решает. Также гаджетоводы предлагали откатить телефон к заводским настройкам, но никто из них не высказал уверенности, что это поможет.

У производителя пока никак не комментируют ситуацию. Однако известно, что похожие проблемы были у смартфонов при переходе с более низкой на девятую версию Аndrоid. Следующим обновлением проблема была решена.