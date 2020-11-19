Аналитики раскрыли рейтинг самых популярных паролей

В этот рейтинг вошли 200 паролей. Но особый интерес представляют те, что занимают первые пять строчек в списке: «123456789», «picture1», «password» и «12345678». А самый популярный пароль, вероятно, многие узнают — «123456». Этот год еще не закончился, а самое используемое сочетание взломали уже более 23 миллионов раз.

Аналитики отметили, что люди, несмотря на угрозу взлома, предпочитают использовать простые пароли, потому что так их легче запомнить. Также очень часто пользователи придумывают пароли из названий блюд, животных или просто используют чьи-то имена.

В начале ноября хакер-эксперт Сергей Вакулин рассказал о способах обезопасить свои гаджеты. По его мнению, чаще всего доступ к данным предоставляют сами владельцы, когда устанавливают сторонние приложения. Все дело в том, что злоумышленники готовы на все, лишь бы получить желаемое.