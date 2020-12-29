Аналитики опубликовали список лучших Android-смартфонов

В категории «универсальный флагман» лучшим стал Xiaomi Mi 10. Модель Mi 10T Pro 5G, оснащенная 144-герцовым экраном, процессором Snapdragon 865, тройной камерой и мощным аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки стала лучшей в соотношении цены и качества.

Первое место в рейтинге складных смартфонов занял Samsung Galaxy Z Fold 2. Эксперты отметили, сто у него большой экран, хорошая батарея и мощный процессор Snapdragon 865+. Также был выделен складной смартфон LG Wing. Все дело — в уникальном поворотном механизме.

OnePlus Nord стал лучшим в категории бюджетных смартфонов с 5G. У гаджета имеется AMOLED-дисплей с частотой 90 герц, шесть камер, процессор Snapdragon 765G и аккумулятор, поддерживающий быструю зарядку.

Этой осенью стало известно, что Аррlе и LG убрали зарядки из комплектов с телефонами. Так компании экономят деньги и заботятся о природе.