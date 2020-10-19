C презентацией iPhone 12 Apple объявила, что больше не будет класть зарядное устройство и наушники в комплект к смартфонам. Пока некоторые пользователи возмущались, другие подметили, что скоро к этому придут и другие производители. И на днях уже LG призналась, что убрала зарядку из коробки со смартфоном LG G8x. Так компании экономят деньги и заботятся о природе.

В Аррle отказ от зарядного устройства и наушников в комплекте к iPhone 12 объяснили заботой об экологии. Однако портал Verge выпустил материал, в котором указал на другие причины корпорации. По версии издания, положительное влияние на окружающую среду от отсутствия полноценной комплектации нужно еще доказать. Покупка дополнительных элементов как минимум приведет к увеличению количества отходов от упаковки и выбросов от доставки отдельных заказов.

Зато экономия для Apple на лицо. Так, по словам собеседников Verge, компания просто решила сэкономить на производстве новых iPhone. Смартфоны выросли в цене из-за внедрения технологии 5G. Теперь детали более сложные и, соответственно, дорогие. Одни лишь радиочастотные компоненты в iPhone 12 стоят на 30-35% дороже, чем в прошлогодних смартфонах. При этом, по данным портала, сэкономленных на аксессуарах денег корпорации не хватит, чтобы полностью покрыть затраты на 5G, но какую-что часть расходов они все же покроют.

По подсчетам управляющего партнера компании Loup Ventures Джина Манстера, если Apple продаст около 217 млн iPhone 12, по аналогии с ситуацией прошлого года, к которым всего 5% покупателей решат докупить AirPods, то это уже принесет компании дополнительные 700 миллионов долларов.

Вслед за Apple убрала зарядку из коробки со смартфоном и LG. Один из пользователей Twitter спросил, действительно ли у LG G8x, который поступает в продажу, нет адаптера питания в комплекте. Тогда в индийском подразделении ответили, что этот смартфон и правда будет продаваться без зарядного устройства во время распродажи на Flipkart.

«Здесь нет маркетинга»

С версией, опубликованной на портале Verge, не согласен специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат. Он уверен, что такие крупные компании не преследуют цель сэкономить на отсутствии зарядок в комплектах.

По словам собеседника «360», дело в том, что весь мир стремится к стандартизации портов зарядок и чтения файлов. Apple до последнего настаивала на своем уникальном решении. Но год назад компания окончательно сдалась — сегодня зарядкой от Маc можно зарядить телефон от Huawei, Oppo и так далее. Этот порт называется кабель Type-C. Он действительно показал себя лучшим образом, отметил Гайрат.

«Да и сами пользователи устали, когда у вас на руке часы цифровые, в кармане смартфон и в руках ноутбук и от каждого устройства вы с собой тащите зарядки. Это очень хорошо, что пошла такая тенденция, что компании начинают не выдавать зарядки, потому что у каждого дома валяется по 5-10 проводов Type-C. Это такой небольшой шаг, капля в море в сторону международных соглашений по уменьшению отходов», — уверен специалист по информационной безопасности.

С ним согласен и бывший сотрудник Apple Даниель Депп, который также уверен в заботе компаний об окружающей среде. Более того, по словам собеседника «360», такой ход снижает стоимость самого устройства для покупателей.

«По факту наушники, зарядки… если бы в компаниях все вкладывали в коробку, то и цена была бы выше. Соответственно, вы получаете аппарат дешевле. Здесь нет маркетинга. Производители действительно стали думать, что с экологией что-то не то. И действительно в чем смысл, если у многих дома эти зарядки лежат и пылятся», — подчеркнул Депп.

Он полагает, что другие компании последуют примеру Apple и LG, потому что за детищем Стива Джобса все повторяют. Гайрат также уверен, что Samsung и Huawei пойдут по этому пути.