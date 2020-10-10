Американцы впечатлились полетом российского Су-57

На видео у истребителя нет фонаря кабины, который является защитой от воздуха, шума и погодных условий. Американцы отметили, что это доказывает, что отсутствие купола никак не влияет на управление.

Обозреватель Кайл Мизоками написал, что это видео демонстрирует безопасность полетов без защитного купола.

Ранее стало известно, что СМИ называют конфликт в Карабахе войной дронов. Она примечательна тем, что в конфликте использовалось оружие нового типа — БПЛА Harop, или дрон-камикадзе, который азербайджанцам поставила израильская компания IAI. В 2019 году Азербайджан также закупил у Израиля беспилотники SkyStriker. Эта машина весит всего 35 килограммов и может нести боеголовку весом пять или 10 килограммов. А сам Израиль считается лидером технологических разработок в области БПЛА. За ним идут США, Китай и Канада. Благодаря дронам боевые задачи решаются гораздо проще и сокращают количество возможных жертв.