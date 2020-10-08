Беспилотники сделали войну бесчеловечной. Как дроны стали главным оружием в современных конфликтах

Удары беспилотниками стали главной частью конфликта в Нагорном Карабахе. И это лишь один пример из множества — армии разных стран мира используют дроны как оружие. Ведь они делают войну проще, а вместе с тем — бесчеловечнее.

Война дронов

Противовоздушные силы Азербайджана уничтожили армянский дрон-камикадзе, который летал над Агстафинским районом. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Участники конфликта вокруг Нагорного Карабаха вооружаются все более передовыми технологиями для ведения разведки и нанесения ударов. Идеальными системами для этого являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

СМИ называют конфликт в Карабахе войной дронов. Она примечательна тем, что в конфликте использовалось оружие нового типа — БПЛА Harop, или дрон-камикадзе, который азербайджанцам поставила израильская компания IAI. В 2019 году Азербайджан также закупил у Израиля беспилотники SkyStriker. Эта машина весит всего 35 килограммов и может нести боеголовку весом в пять или 10 килограммов. А сам Израиль считается лидером технологических разработок в области БПЛА. За ним идут США, Китай и Канада.

В Нагорном Карабахе отметились две модели дронов: турецкий ударник Bayraktar 2 и израильский Orbiter. Они могут работать в воздухе от нескольких часов до суток. Ими управляет оператор, но теоретически дрон может быть и автономным. Еще один любопытный представитель семейства беспилотников — Harop. Его мощности хватает, чтобы наносить фатальный ущерб небронированной цели. Особенность Harop еще и в том, что его не видят радары, потому что он способен лететь ниже их действия.

У азербайджанской стороны дронов больше и используются они чаще. По данным центра исследования военных беспилотников американского Бард-колледжа, в 2019 году у страны были два израильских разведывательных дрона Heron TP, 10 единиц Hermes, 100 SkyStriker и 50 Harop.

Но и Армения не стоит на месте. Изготовлением беспилотников страна занимается с 2011 года: тогда она показала модель разведчика «Крунк». Ему на смену уже пришли «Крунк-9» и «Крунк-11». В 2018 году Армения закупила военных дронов-камикадзе в Арцахе. Их работа даже попала на видео.

В 2019 году армянский телеканал «Шант Ньюс» показал коллекцию военных беспилотников. По информации «Би-би-си», в последние годы страна не занималась закупкой дронов. Сколько «Крунков» имеется в распоряжении армии, неизвестно.

Удобный боец

Военный эксперт Александр Гольц в беседе с «360» поделился, что на поле боя сторона, которая имеет беспилотники, получает преимущество. Машины способны достаточно долго находиться в воздухе — дольше, чем пилотируемый самолет. Кроме того, у дрона больше возможностей, потому что не нужно учитывать жизненные функции пилота.

Несмотря на дороговизну беспилотников, их не так жалко терять, в отличие от самолета с пилотом, на обучение которого тратятся огромные средства.

До недавнего времени дроны не использовались в общевойсковых операциях. Они использовались американцами в основном для уничтожения террористов Александр Гольц.

Пионером в использовании дронов в общевойсковых операциях стала Турция в 2019 году во время боев с сирийской армией Башара Асада, отметил Гольц. По его словам, страна очень продвинулась в области применения беспилотников.

В качестве доказательства его слов можно вспомнить, как в марте президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об уничтожении восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Эти машины — ценные и важные системы противовоздушной обороны.

При этом любой беспилотник не неуязвим. Армянские военные в конце сентября смогли уничтожить дрон Азербайджана.

Сферы использования

Основных сфер использования дронов две: разведка и атака. Для первой нужны легкие беспилотники, способные наблюдать за потенциальными противниками и передавать данные на базу. Дроны из второй группы тяжелые, их задача — наносить воздушные удары. Фактически это беспилотные самолеты.

Они широко используются не только для разведки, но и для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Они могу действовать на тех скоростях и высотах, в которых затруднительно действовать пилотируемым самолетам. Они находят все более широкое применение Александр Гольц.

По словам Гольца, у России пока нет боевых беспилотников, но есть разведывательные.

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Потери

Благодаря дронам боевые задачи решаются гораздо проще и сокращают количество возможных жертв. В качестве примера Гольц напомнил, что армия Башара Асада провела успешное наступление на тех, кого называет террористами. На защиту встали турецкие вооруженные силы, которые с помощью дронов уничтожили значительное количество боевой техники. Это помогло остановить наступление армии Асада.

Военный эксперт Борис Юлин в разговоре с «360» объяснил, что не исключено, что потери людей в вооруженных силах благодаря беспилотникам снизились.

Однако у всей истории с дронами есть недостаток — уничтожение законов войны. Это происходит из-за отстраненности оператора беспилотника от того, что происходит на поле боя.

Отстраненность оператора оружия от того, что происходит на поле боя, его (оружия — прим.ред.) автономные действия уничтожают то, что называется законами войны. Это и уничтожение гражданских лиц, медработников. При использовании подобного оружия размывается понятие военного преступления, то есть то, чего нельзя делать. То есть, война становится в этом отношении более бесчеловечной Борис Юлин.

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Решающий фактор

Развитие современных вооруженных сил идет по пути роботификации армий. То есть появляются боевые роботы — наземные, подводные и воздушные. По мнению Юлина, основное преимущество беспилотников в том, что они дешевые и могут производиться в огромных количествах, а потеря такого оружия никак не влияет на накопленный опыт этой системы.

Речь о том, что того же солдата нужно вырастить и обучить всем азам войны. Но в случае смерти бойца все вложенные в него знания и навыки умрут вместе с ним, их не восстановить.

Это проблема людских ресурсов. С использованием боевых роботов этой проблемы нет. Оператор тех же дронов может управлять новыми, он остается в живых, опыт его растет, эффективность растет. Чем дальше, те больше будет использоваться дистанционной или автономной техники. Думаю, мы еще успеем увидеть, как это оружие станет основным Борис Юлин.

Сейчас дроны используются в тех ситуациях, когда задействование обычных военнослужащих невозможно. В качестве примера Юлин напомнил об атаке США на генерала иранской армии Касема Сулеймани в январе 2020 года. Тогда американцы использовали дроны, чтобы обстрелять международный аэропорт Багдада. Погибли как минимум восемь человек.

Юлин уверен, что в будущем дронов будут использовать чаще, а их сферы применения расширятся.