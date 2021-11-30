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    30 ноября 2021, 02:59

    Американцы пожаловались на сбои у Netflix

    Downdetector: в работе Netflix произошел сбой

    Александра Ломейко

    Пользователи из США обратили внимание на нестабильную работу сервиса потокового видео Netflix. Сбоить он начал 29 ноября, сообщил отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов портал Downdetector.

    У 55% подписанных на Netflix возникли сложности с просмотром видео, еще 27% заявили о сбоях в приложении сервиса, а 18% — о проблемах с сайтом.

    Большинство жалоб поступило из Соединенных Штатов — Атланты, Вашингтона, Нью-Йорка и других городов. Незначительные неполадки зафиксированы на территории Канады.

    В середине ноября сбои мешали работе Google, затронули Spotify и несколько популярных игровых сервисов.