Американцы пожаловались на сбои у Netflix

Пользователи из США обратили внимание на нестабильную работу сервиса потокового видео Netflix. Сбоить он начал 29 ноября, сообщил отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов портал Downdetector.

У 55% подписанных на Netflix возникли сложности с просмотром видео, еще 27% заявили о сбоях в приложении сервиса, а 18% — о проблемах с сайтом.

Большинство жалоб поступило из Соединенных Штатов — Атланты, Вашингтона, Нью-Йорка и других городов. Незначительные неполадки зафиксированы на территории Канады.

В середине ноября сбои мешали работе Google, затронули Spotify и несколько популярных игровых сервисов.