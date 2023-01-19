Технологии 19 января 2023, 16:00 Американские специалисты создали симулятор ядерного удара России по США FT: симулятор ядерного удара России создали в США Nukemap

Читать 360tv в

Исследователи Принстонского университета Шэрон Вайнер и Мориц Кютт сделали симулятор, который позволяет сыграть роль президента Соединенных Штатов. Виртуальный глава государства должен решить, как наносить ответный ядерный удар по условной России. Журналист The Financial Times Джон Торнхилл рассказал об эксперименте.

Он описал стоящую перед виртуальным президентом США задачу. По плану, порядка 300 ядерных ракет летят в сторону страны. Торнхилл пояснил, что это «превентивный удар условной России», который направлен на уничтожение всех наземных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами в стране.

Реклама

«Противоракетная оборона не может сбить все ракеты противника, что означает смерть двух миллионов американцев», — пояснил журналист.

Реклама

Для решения задачи у «президента» есть около 15 минут. За это время он должен принять решение о нанесении ответного удара.

Предполагается три сценария развития ситуации. Первый — удар по основным ядерным объектам России. Второй вариант — по всем ядерным объектам. Третий сценарий предполагает ликвидацию не только ядерной системы, но и промышленных предприятий и военно-политического руководства России.

В зависимости от выбора направления предполагается гибель от пяти до 45 миллионов человек.

В четверг, 19 января, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление западных стран о том, что РФ должна проиграть. По его словам, ядерные державы никогда не терпели поражение «в судьбоносных для них схватках».