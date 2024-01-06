Технологии 06 января 2024, 15:44 Американские юристы потребовали запретить Google помогать полиции Юристы в США потребовали запретить Google помогать полиции Rolf Vennenbernd / Global Look Press

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Ассоциация адвокатов по уголовным делам США и фонд Electronic Frontier обратились в Верховный суд Пенсильвании с требованием запретить компании Google помогать полиции с «цифровым розыском» по ключевым словам. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Юристы полагают, что с помощью Google полиция вмешивается в личную жизнь пользователей. По их мнению, такая практика противоречит конституции.

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Правоохранители сотрудничают с Google c 2016 года после успешной поимки преступника, изнасиловавшего женщину в Пенсильвании. Оказалось, что злоумышленник искал имя и адрес пострадавшей с помощью сервисов Google. После этого случая практика «цифрового розыска» стала повсеместной.

В октябре суд в Колорадо отказался запретить «цифровой розыск». При этом в судебной инстанции указали, что полиция может прибегать к этому методу только при расследовании тяжких преступлений.

В декабре Google перестал передавать правоохранителям данные о геолокации американцев, поскольку силовики начали злоупотреблять этой возможностью, разыскивая людей даже за мелкие нарушения.

Ранее Google оштрафовали почти на миллион рублей за отказ ограничить доступ к видеоролику, в котором содержится запрещенная в России информация.