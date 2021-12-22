Актер Кавилл признался, что хотел бы сняться в экранизации Red Dead Redemption 2

Актер Генри Кавилл рассказал, что был бы не против сняться в экранизации Red Dead Redemption 2. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ScreenRant.

Кавилл уточнил, что в целом любит видеоигры и сам периодически играет. Игра Red Dead Redemption 2 была создана студией Rockstar Games. На ее разработку ушло восемь лет.

После выхода она обрела большую популярность из-за сюжета и графики с подробными деталями. Кавилл отметил, что было бы здорово, если бы сняли экранизацию игры.

«Я действительно начал играть в Red Dead Redemption 2. Я знаю, что немного опоздал на эту вечеринку, но я начал играть в нее, и мне она действительно нравится», — рассказал он о своих впечатлениях.

Создатели второй части популярной игры S.T.A.L.K.E.R. решили отказаться от внедрения NFT-активностей в проект после шквала критики со стороны поклонников. Невзаимозаменяемые токены позволили бы игрокам размещать NPC с собственной внешностью, наносить свое имя на стену внутри игры, а также многое другое. Люди такое новшество не оценили, а компания все отменила после неудачной попытки оправдаться.