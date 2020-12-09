AirPods Max за 63 тысячи рублей стали дефицитным товаром в России

Компания Apple только вчера представила свои новые наушники AirPods Max, как их уже раскупили, несмотря на стоимость в 63 тысячи рублей. При попытке заказать наушники в России в четверг, 9 декабря, Apple Store готов доставить их в срок от 18 марта до 1 апреля.

Официально продажи AirPods Max стартуют 15 декабря. Но количество предварительных заказов сделало новый гаджет дефицитным.

Как сообщило издание Mashable, покупатели из США смогут получить свой заказ только через 12−14 недель, если забронируют покупку прямо сейчас.

Немного лучше ситуация в Великобритании, где срок доставки составляет три недели. В Австралии клиентам придется подождать от пяти до шести недель. Но если заказать наушники серебристого цвета, то срок доставки сократится до трех недель.

Еще один способ сократить срок доставки — добавить гравировку за дополнительные деньги. В США таким образом получить наушники можно в течении шести или семи недель. В Великобритании или Австралии такой способ не сработает.

Издание связало такие трудности с покупкой с тем, что количество выпущенных гаджетов оказалось ограниченным.

Как напомнила газета «Известия», AirPods Max позволят владельцу не только слушать музыку, но также отвечать на звонки, активировать голосового помощника Siri, переключаться между треками при помощи специального колесика Digital Crown, как в часах Apple Watch. Компания пообещала, что специальные датчики будут отслеживать положение наушников на голове пользователя. Если поднять одну из чаш, то музыка остановится.

По мнению опрошенных «360» экспертов, ждать хорошего звука от новых наушников не стоит даже за такие деньги. Об этом говорят озвученные характеристики новых гаджетов. Они назвали AirPods Max новой демонстрацией статуса, как кожаный ремень Louis Vuitton.