Apple выпустила наушники за 63 тысячи рублей. Ждать от них хорошего звука не стоит даже за такие деньги

Компания Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Max. Цена на них заоблачная даже в сравнении с другими гаджетами компании из Купертино. За наушники покупателям придется выложить 62 990 рублей. Если доложить еще семь тысяч, то можно приобрести iPhone 12 mini. При этом обладателем многих других популярных моделей смартфонов можно стать и вовсе за меньшую сумму.

«Сегодня Apple анонсировала AirPods Max — инновационные беспроводные наушники, которые воплощают волшебство AirPods в накладных наушниках с высококачественным звуком», — сообщила пресс-служба американской фирмы.

Создатели нового аксессуара оснастили его чипом H1 с передовым сочетанием насыщенного звучания и шумоподавления. Кроме того, в устройстве предусмотрен режим «Прозрачность», чтобы пользователь мог слышать окружающий мир.

«Индивидуальный акустический дизайн в сочетании с мощными микросхемами H1 и передовым программным обеспечением позволяет AirPods Max использовать вычислительный звук для беспроводной передачи музыки, которая доставит максимальное удовольствие от прослушивания», — отметил старший вице-президент Apple по международному маркетингу Грег Джосвиак.

По словам представителей компании, новые наушники не будут давить на голову, что сделает их удобными для всех пользователей. Громкость можно будет настраивать с помощью специального колесика Digital Crown, как в часах Apple Watch. Также оно работает для переключения песен, ответа на звонки и активации голосового помощника Siri.

В продаже AirPods Max появятся с 15 декабря. Покупатели смогут выбрать гаджеты в серебристом, зеленом, розовом, а также в цветах «Серый космос» и «Голубое небо». В комплекте к наушникам идет чехол Smart Case. При этом стоимость новинки составляет 62 990 рублей.

Цена за статус

Такую цену владелец Mobile Research Group и ведущий аналитик Эльдар Муртазин назвал неадекватной. Он пояснил «360», что Apple продает не наушники, а статус и возможность показать, что человек располагает деньгами на подобное устройство.

«Это фактически статусная премиальная вещь. Она ничем не хуже, чем кожаные ремни Louis Vuitton за безумные деньги или Hermes. Это просто то, что будут носить модные ребята в этом сезоне», — отметил эксперт.

Он добавил, что, судя по характеристикам, разработчики особо не старались над звуком. Более того, Apple и звук находятся в разных вселенных, так как в компании не умеют с ним работать.

«С другой стороны, Apple воспитала несколько поколений людей, которые привыкли к плохому звучанию наушников. Это и AirPods, и AirPods Pro, которые звучат очень плохо на фоне конкурентов. Предполагать, что в новых наушниках кто-то стал думать про звук, — точно нет», — заявил Муртазин.

Если говорить о накладных наушниках с шумоподавлением, то лидером рынка является компания Sony. У нее есть новая беспроводная модель WH-1000XM4, которая пока считается лучшей. По словам аналитика, предыдущие модели установили новую планку шумоподавления.

«Они сделали технически крайне сложный продукт. Такого количества датчиков нет ни у кого: это измерение давления снаружи, подстройка под анатомическое строение ушей. Наушники подстраиваются конкретно под вас — это удивительно и уникально», — отметил Муртазин.

Также конкуренцию Apple могут составить такие бренды, как Bowers & Wilkins, Boost, Sennheiser и многие другие. При этом американская фирма находится совершенно в другой категории — и AirPods нельзя воспринимать в качестве именно наушников, считает специалист.

«Это устройство, чтобы демонстрировать статус, и ничего более. <…> Сейчас мир поделится на большинство нищебродов и тех, кто будет говорить, что обязательно купят даже две пары таких наушников. Это будет история про деление мира по цвету штанов», — заявил аналитик.

По его словам, в России покупать себе AirPods Max будут только сотни за месяц или, возможно, тысячи людей за квартал. Покупку этих наушников во время пандемии Муртазин назвал пиром во время чумы.