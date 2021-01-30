Абоненты МТС пожаловались на серьезный сбой

Проблемы с работой мобильной связи наблюдаются у абонентов оператора МТС по всей России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

Сбои в работе МТС зафиксированы в том числе у абонентов в Москве и Санкт-Петербурге, о проблемах сообщили свыше 200 пользователей. Первые неполадки были зафиксированы в субботу, после 11 часов. Большинство проблем (70%) возникло с мобильной связью, у 18% произошли неполадки с мобильным интернетом, в 11% случаев — с широкополосным доступом.

Согласно статистике Dоwndеtесtоr, это уже четвертый сбой в работе МТС за месяц. Представители компании пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее, 26 января, произошел сбой в работе нескольких социальных сетей. О проблемах сообщали пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp.

Сирены воздушной тревоги в ночь с 29 на 30 января заработали в Иране. После этого появились сведения о проблемах с работой интернета и систем геолокации. В ряде источников связали произошедшее с попаданием турецкого самолета в запрещенную зону, сообщил «Царьград».