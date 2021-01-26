Сбой произошел в работе WhatsApp, Fасеbооk и Instagram

Сбой произошел в работе нескольких крупных мессенджеров и соцсетей. На проблемы в работе пожаловались пользователи WhatsApp, Fасеbооk и Instagram.

О сбоях в работе социальных сетей и мессенджера сообщил сайт Downdetector, который отслеживает неполадки в работе популярных сайтов и приложений. По его данным, сбои произошли в разных странах мира. В России больше всего жалоб на проблемы с работой сервисов поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи WhatsApp в основном жаловались на проблемы с подключением к серверу (83%), а также на неполадки с веб-сайтом (15%) и сложности с авторизацией (1%).

Владельцы аккаунтов Instagram столкнулись с другими проблемами. По данным сайта Downdetector, больше всего жалоб поступило на проблемы с загрузкой — об этом сообщили 54% пользователей. Еще 27% не смогли войти в соцсеть, а у 18% не работал веб-сайт.

Большинство пользователей Fасеbооk сообщили о проблемах с сайтом — на них пожаловались 87%. Еще 12% сообщили, что столкнулись с проблемами при входе в профиль.