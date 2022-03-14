Путин подписал закон о регистрации взятых в лизинг иностранных самолетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских авиакомпаний. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в Воздушный кодекс РФ и несколько законодательных актов. Теперь можно будет выдавать иностранным воздушным судам отечественные сертификаты летной годности.

Принятые поправки должны позволить российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и дать возможность эксплуатировать самолеты на внутренних рейсах.

Сертификацией будут заниматься специальные центры и испытательные лаборатории, требования к которым определит Минтранс.

Ранее Росавиация выпустила рекомендацию российским перевозчикам приостановить все международные рейсы в связи с арестом самолетов в других странах. Речь идет о бортах, взятых в лизинг у иностранных организаций.

После начала специальной операции на Украине страны Запада ввели санкции, затронувшие авиационную сферу. В частности, новые меры запретили европейским компаниям сдавать российским авиаперевозчикам в лизинг и обслуживать самолеты Airbus, а также предоставлять услуги по страхованию самолетов.