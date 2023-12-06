06 декабря 2023, 07:45
Месси стал спортсменом года по версии журнала Time
Журнал Time признал Лионеля Месси спортсменов года
Популярный журнал Time признал аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси спортсменом года. Об этом сообщается на сайте журнала.
Месси вместе с «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 2023 году. После этого он заключил контракт с клубом «Интер Майами». За команду из Флориды он провел 14 матчей, записал на свой счет 11 забитых мячей и отдал восемь результативных передач.
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Футболист помог новой команде завоевать первый трофей в клубной истории — Кубок лиг, в розыгрыше которого принимают участие клубы MLS и чемпионата Мексики. В конце 2022 года в составе сборной Аргентины Месси одержал победу на чемпионате мира в Катаре. В октябре Месси получил свой восьмой в карьере «Золотой мяч».
Аргентинец является воспитанником каталонской «Барселоны», вместе с которой четыре раза победил в Лиге чемпионов и десять раз в чемпионате Испании. В 2021 году футболист пополнил состав «ПСЖ», с которым стал двукратным чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.
Футбол
Лионель Месси
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