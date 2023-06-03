03 июня 2023, 03:00
Зрители освистали украинскую теннисистку Свитолину за отказ пожать руку сопернице из России
Украинскую теннисистку Свитолину освистали за отказ жать руку спортсменке из РФ Блинковой
Украинская теннисистка Элина Свитолина не стала пожимать руку россиянке Анне Блинковой после победы в третьем круге «Ролан Гаррос». Завершив встречу, она отправилась для рукопожатия только к судье. Зрителям это не понравилось. Они стали выкрикивать неодобрительные возгласы и свистеть.
На записи трансляции можно увидеть, что, несмотря на отказ открыто пожать руку, украинская теннисистка показала Блинковой большой палец, как бы поблагодарив за игру.
Реклама
На пресс-конференции Свитолина объяснила, что не жмет руки российским и белорусским теннисисткам по примеру украинского правительства, которое при встрече с российской делегацией было против рукопожатий.
Матч завершился в пользу Свитолиной. Она обыграла Анну Блинкову со счетом 2:6, 6:2, 7:5. В следующем круге чемпионата украинская спортсменка встретится с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.
Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, что примерно 90% спортсменов из Украины с ней не здороваются. Она призналась, что вокруг нее «много ненависти», но при этом они никого не винит.
Спортсмены
Теннис
Отношения России и Украины
Реклама
Реклама