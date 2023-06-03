Спорт 03 июня 2023, 03:00 Зрители освистали украинскую теннисистку Свитолину за отказ пожать руку сопернице из России Украинскую теннисистку Свитолину освистали за отказ жать руку спортсменке из РФ Блинковой Элина Свитолина / РИА «Новости»

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Украинская теннисистка Элина Свитолина не стала пожимать руку россиянке Анне Блинковой после победы в третьем круге «Ролан Гаррос». Завершив встречу, она отправилась для рукопожатия только к судье. Зрителям это не понравилось. Они стали выкрикивать неодобрительные возгласы и свистеть.

На записи трансляции можно увидеть, что, несмотря на отказ открыто пожать руку, украинская теннисистка показала Блинковой большой палец, как бы поблагодарив за игру.

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На пресс-конференции Свитолина объяснила, что не жмет руки российским и белорусским теннисисткам по примеру украинского правительства, которое при встрече с российской делегацией было против рукопожатий.

Матч завершился в пользу Свитолиной. Она обыграла Анну Блинкову со счетом 2:6, 6:2, 7:5. В следующем круге чемпионата украинская спортсменка встретится с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, что примерно 90% спортсменов из Украины с ней не здороваются. Она призналась, что вокруг нее «много ненависти», но при этом они никого не винит.