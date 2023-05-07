07 мая 2023, 18:26
Теннисистка Самсонова рассказала, что украинские спортсмены ее игнорируют
Теннисистка Самсонова призналась, что с ней не здороваются 90% украинских игроков
Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, что почти 90% украинских игроков с ней не здороваются. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Меня это не беспокоит, я понимаю <…> Но считаю, что спорт и политику нужно разделять. Мы же люди и только игроки», — сказала она.
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Спортсменка призналась, что вокруг нее «много ненависти», но она никого не винит.
Людмила Самсонова — 18-я ракетка мира и победительница четырех турниров под эгидой WTA. Девушка родилась в Мурманской области, когда ей было полтора года, ее семья переехала на постоянное место жительство в Италию.
Ранее теннисистку Виталию Дьяченко сняли с рейса польской авиакомпании из-за российского гражданства. При этом у нее были нее были письма поддержки от Женской теннисной ассоциации и Международной федерации тенниса.
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