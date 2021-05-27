Зидан ушел из «Реала»

Зинедин Зидан оставил пост главного тренера испанского клуба «Реал Мадрид». Об этом сообщила пресс-служба команды в Instagram.

«„Реал Мадрид“ сообщает, что Зинедин Зидан решил закончить нынешний этап своей карьеры в качестве тренера нашего клуба. Пришло время с уважением принять его решение и выразить ему признательность за профессионализм, преданность делу и азарт на протяжении всех этих лет», — говорится в сообщении клуба.

В пресс-службе Зидана назвали одной из величайших легенд «Реала» и отметили, что клуб навсегда останется его домом. СМИ сообщили о планах Зидана уволиться в середине мая. По данным некоторых испанских профильных изданий, он устал от постоянной критики и нехватки денег для усиления команды.

Зинедин Зидан трижды становился лучшим футболистом мира. В 2017 году FIFA и журнал France Football признали его лучшим тренером.