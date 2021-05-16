Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал игрокам команды о том, что покинет свой пост по окончании сезона-2020/21, сообщил Goal на своей странице в Twitter.

«Реал» два тура до финиша чемпионата Испании находится на второй строчке в турнирной таблице. Клуб отстает от лидера — мадридского «Атлетико» — на два очка. В текущем сезоне «Реал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов, в котором по сумме двух матчей уступил лондонскому «Челси» (1:1, 0:2).

Зинедин Зидан в 2017 году был признан лучшим тренером по версии FIFA и журнала France Football. В качестве игрока в составе сборной Франции в 1998 году он стал чемпионом мира, был признан лучшим футболистом и удостоен награды «Золотой мяч», в 2000 году стал чемпионом Европы. В составе «Ювентуса» дважды побеждал в чемпионате Италии, в составе «Реала» становился чемпионом Испании.

Разговоры о возможном уходе Зидана с поста тренера «Реала» появились в начале мая. Профильные СМИ сообщали, что Зидану сложно дается окончания сезона. Также он устал от постоянной критики в СМИ. Кроме того, его не устраивает недостаток финансирования «Реала» и отсутствие усиления команды.